Draghi ha detto sì al ministero per la transizione ecologica

AGI – Il ministero per la transizione ecologica ci sarà. Mario Draghi, fanno sapere a fine giornata i rappresentanti del Wwf e di Legambiente, punta a creare una struttura ad hoc forte autorevole e competente per favorire la transizione ambientale, visto che il 37% delle risorse messe in campo dal Recovery Fund serviranno a finanziare azioni per il clima e la biodiversità.

L’impegno viene accolto dal fronte pentastellato come un via libera alle richieste del Movimento (lo stesso Beppe Grillo è tornato oggi sulla questione con un lungo post sul suo blog) e fa esultare Luigi Di Maio (“è un’ottima notizia”,

