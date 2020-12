Draghi: “I progetti del Recovery abbiano un alto rendimento”

AGI – “La sostenibilità del debito pubblico in un certo Paese sarà giudicata sulla base della crescita e quindi anche di come verranno spese le risorse di Next Generation Eu”. Lo ha affermato l’ex presidente della Bce, Mario Draghi, in un colloquio con il Corriere della Sera.

L’economista ha avvertito i Paesi: “Se saranno sprecate il debito alla fine diventerà insostenibile perché i progetti finanziati non produrranno crescita”. Al contrario, spiega l’ex governatore, “se i tassi di rendimento dei progetti fossero elevati e tali da giustificare l’investimento pubblico, allora la crescita arriverebbe e diventerebbe il fattore decisivo per la sostenibilità del debito”.

