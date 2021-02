Draghi incassa l’appoggio dei big, Fdi non esclude l’astensione

Confermato l’ampio appoggio da parte dei gruppi parlamentari per un esecutivo a guida Mario Draghi che ha terminato il secondo giro di consultazioni con le forze politiche. Consultazioni iniziate ieri con i gruppi minori presenti in Parlamento e che hanno visto oggi il momento clou con ben tre colpi di scena: l’arrivo inatteso del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, lontano da Roma e dai palazzi della politica da mesi, l’arrivo alla Camera non annunciato di Beppe Grillo, già a colloquio con l’ex numero uno della Bce sabato scorso, e la mancata dichiarazione alla stampa di Matteo Renzi che ha guidato la delegazione di Italia Viva ma ha lasciato spazio alla senatrice ed ex ministra Teresa Bellanova.

