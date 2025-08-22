venerdì, 22 Agosto , 25

draghi:-l’elezione-di-trump-ha-cambiato-tutto
Draghi: l’elezione di Trump ha cambiato tutto

Draghi: l’elezione di Trump ha cambiato tutto

Video NewsDraghi: l'elezione di Trump ha cambiato tutto
Redazione-web
Di Redazione-web

Il mio rapporto? Si può applicare ma bisogna andare d’accordo

Rimini, 22 ago. (askanews) – L’Europa deve cambiare e i momenti di consapevolezza collettiva sono stati due, dice Mario Draghi alla platea del Meeting di Rimini, intervistato, dopo il suo intervento, dal presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia tra i popoli, Bernhard Scholz. Il primo, proprio il rapporto sul futuro dell’Unione da Draghi stilato per la Commissione europea con la partecipazione di decine e decine di studiosi, ricercatori, economisti. Il secondo, l’elezione di Donald Trump che “ha cambiato tutto”. “Forse la prima cosa da fare è ‘stringiamoci tutti insieme’ ha aggiunto l’ex premier. Per questo bisogna applicare, sì, le ricette del rapporto, ma “ci sono dei tempi, e bisogna imparare ad andare d’accordo”.

