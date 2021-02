Draghi non ha la bacchetta magica per contenere il debito, dice Visco

AGI – Scegliere come e quando porre fine alle misure di sostegno a famiglie e a imprese, per contenere l’aumento del debito pubblico, è “molto complicato” e per risolvere il problema il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi avrebbe bisogno della bacchetta di magica, ma di certo gli aiuti all’economia non si possono ritirare troppo presto. E’ il messaggio lanciato dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, alla vigilia della nascita del governo che sarà guidato dal suo illustre predecessore.

“Il problema – ha sottolineato Visco nel corso dell’audizione in commissione d’inchiesta sulle banche – è che bisogna capire cosa succede quando si esce da queste misure.

