Draghi oggi a Napoli, manifestanti in piazza : “No armi, sì lavoro”

NAPOLI – “No armi, sì lavoro”. È quanto recita lo striscione firmato da un gruppo di disoccupati, aderenti al movimento 7 novembre, che hanno annunciato per questa mattina una manifestazione contro l’arrivo a Napoli del presidente del Consiglio Mario Draghi.

Lo stesso striscione era stato affisso questa mattina fuori al Maschio Angioino, dove il premier e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi firmeranno il cosiddetto “Patto per Napoli”. Lo striscione è stato poi rimosso. I disoccupati sono ora in piazza Municipio dove dovrebbero arrivare anche gli esponenti di Potere al Popolo e le tute blu di Whirlpool.

IN PIAZZA CONTRO DRAGHI ANCHE I NO GREEN PASS

Presenti anche gli animatori del coordinamento contro il Green Pass e gli studenti No Pass. In piazza Municipio a manifestare anche i disoccupati e gli attivisti contro gli abbattimenti che alzano cartelli con la scritta “Fermate le ruspe”.

GLI APPUNTAMENTI DI DRAGHI A NAPOLI

Il premier è atteso alle 11 al Maschio Angioino (Castel Nuovo) per la firma del Patto di Napoli. All’evento parteciperanno le autorità locali e interverranno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il sindaco Gaetano Manfredi, la presidente del Consiglio comunale Enza Amato. Conclusioni del Presidente del Consiglio Draghi. A seguire la Firma del Patto per Napoli. Alle 12 il presidente del Consiglio incontrerà i profughi ucraini accolti in queste settimane dai volontari della Fondazione di Comunità San Gennaro. Presenti il Vescovo ausiliare di Napoli, il Console ucraino Kavalenko Maksym e Padre Antonio Loffredo. A seguire visita delle catacombe di San Gaudioso gestite dalla cooperativa sociale La Paranza.

