Draghi: “Prepariamoci meglio al futuro, non sappiamo quando sarà la prossima pandemia”

ROMA – In vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma, il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen introducono i lavori del webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile.

Questo evento contribuirà all’elaborazione dei principi della “Dichiarazione di Roma” con cui si chiuderà il Summit. “L’attuale pandemia ci impone di essere meglio preparati per il futuro. Dobbiamo sostenere la ricerca, rafforzare le catene di approvvigionamento e ristrutturare i sistemi sanitari nazionali. Dobbiamo rafforzare il coordinamento e la cooperazione globali. Il nostro lavoro deve iniziare ora, poiché non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima”, ha detto il Presidente Draghi nel videomessaggio.

Questo webinar, ha aggiunto, “è nato per un confrontarci con voi e con le vostre idee. Anche a partire dal vostro contributo puntiamo a gettare le basi per la Dichiarazione di Roma che chiuderà i lavori del summit. La Dichiarazione conterrà una serie di principi per rafforzare i nostri sistemi sanitari, migliorare le nostre capacità di risposta ed avere gli strumenti per rispondere a future emergenze sanitarie”.

