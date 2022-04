Draghi si negativizza dal Covid-19, domani torna in Consiglio dei ministri

ROMA – “Il presidente Draghi si è negativizzato dal Covid, alle 11.30 ci vedremo a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei ministri di domani in cui faremo ulteriori interventi per attenuare l’impatto del costo dell’energia e del gas per le filiere produttive, le famiglie e i cittadini”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, intervenendo a un convegno nella sede del Commissario unico per le bonifiche nelle discariche. Il presidente del Consiglio era risultato positivo al Covid durante le festività pasquali.

