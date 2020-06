Dramma Gattuso, il cordoglio della Primavera del Napoli: azzurrini vicini al mister. Il messaggio

La notizia della scomparsa precoce della sorella di mister Gattuso, Francesca, ha sconvolto ieri il mondo Napoli. La giovane donna soffriva da tempo a causa di un forte diabete e, mentre la squadra è già in preparazione per la ripresa del campionato, il tecnico ha raggiunto la famiglia in questi momenti di dolore.

Il cordoglio della Primavera per mister Gattuso

Nessuna parola può servire a consolare, ma la squadra ha cercato in ogni modo insieme alla dirigenza di far sentire il proprio sostegno. Anche i ragazzi della Primavera azzurra, col supporto di questo articolo, intendono esprimere tutta la loro vicinanza e il loro cordoglio all’allenatore.

Il capitano della formazione, Claudio Manzi, insieme al resto del gruppo dei compagni si associano alla prima squadra e si uniscono al dolore che ha colpito il mister. Con l’augurio che la vicinanza e il calore possa essere in qualche modo di leggero sollievo, sebbene impossibile consolarsi dinanzi a una notizia simile. Il più grande abbraccio d’amore da parte del gruppo.

