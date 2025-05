dreame-lancia-h15-pro-heat,-la-wet&dry-che-pulisce-con-l’ai

Milano, 25 mag. (askanews) – Dreame lancia H15 Pro Heat, una nuova lavapavimenti wet&dry che combina il lavaggio a vapore e la pulizia con intelligenza artificiale. È il primo modello della compagnia – specializzata nelle soluzioni intelligenti per la pulizia della casa – con lavaggio ad acqua calda per affrontare i problemi e lo sporco più difficili come l’olio da cucina, abbinato a un’aspirazione da 22.000Pa e a una tecnologia per una pulizia profonda senza grovigli, da angolo a angolo.

Dotato di un sensore RGB per il rilevamento sensibile dello sporco, di un braccio robotico AI DescendReach per una copertura completa e di una navigazione in posizione orizzontale per un controllo a mani libere tramite app, H15 Pro Heat offre una soluzione di pulizia intelligente completa. Questa versione aggiornata di H15 Pro include anche un sistema avanzato di autopulizia che lava e asciuga la spazzola in modo efficiente, previene l’asciugatura eccessiva e il danneggiamento dei rulli e offre un lavaggio immersivo della spazzola a 100°C per una copertura ottimale.

H15 Pro Heat utilizza acqua a 85 gradi per risciacquare il rullo, raggiungendo 55°C per il lavaggio dei pavimenti per prestazioni di pulizia superiori. La sua soluzione detergente di nuova concezione, compatibile con l’acqua calda, offre una tripla efficienza di pulizia per gestire facilmente lo sporco più pesante e le macchie più ostinate, comprese le fuoriuscite di olio, senza danneggiare minimamente i pavimenti in legno. Grazie alla pulizia ad alta temperatura di H15 Pro Heat, anche i residui più difficili vengono rimossi senza fatica in una sola passata, garantendo una finitura eccezionale e incontaminata.

Il braccio robotico H15 Pro Heat GapFree AI anticipa e scende per pulire l’area anteriore, colmando lo spazio di 2 cm[3] lasciato dai modelli precedenti fra pavimento e parete.

Dopo aver fatto scorrere l’aspirapolvere in avanti, il braccio robotico dotato di intelligenza artificiale si abbassa per raggiungere polvere e detriti in soli 0,2 secondi[4], senza causare danni alle pareti, e rendendo le sessioni di pulizia ancora più semplici e veloci.

Ogni volta che si aziona, il braccio robotico abbassato entra in contatto con il suolo grazie al suo raschietto, evitando di lasciare macchie d’acqua.

Il rilevamento dello sporco RGB di H15 Pro Heat è 5 volte più sensibile rispetto ai modelli precedenti. È in grado di riconoscere un’ampia gamma di sporco e macchie, regolando automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di sporco incontrato.

Che si tratti di briciole solide o di liquidi densi, questo sistema avanzato è in grado di rilevare i tipi di sporco durante l’aspirazione, assicurando una pulizia ottimale senza dover fare sforzi supplementari per strofinare.