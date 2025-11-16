dreame-lancia-tre-nuovi-prodotti-per-la-smart-home

Milano, 16 nov. (askanews) – Un purificatore d’aria per animali, un tritarifiuti e una friggitrice ad aria. Dreame Technology, leader nelle soluzioni per la pulizia della casa e la vita intelligente, ha annunciato il lancio di tre prodotti innovativi, progettati per migliorare l’esperienza di vita domestica moderna.

Il purificatore d’aria per animali AP10 cattura attivamente il pelo degli animali domestici con un’efficienza del 99,9% mentre purifica l’aria, offrendo anche elementi interattivi per coinvolgere e intrattenere i cuccioli più attivi.

Il tritarifiuti SF25 vanta un design compatto senza compromettere la capacità, triturando gli scarti alimentari in residui secchi e gestibili. Il Tasti è invece un elettrodomestico 5-in-1 che funziona sia come friggitrice ad aria che come contenitore portatile in vetro per i pasti fuori casa.

“Offrendo ai nostri consumatori una varietà di nuovi elettrodomestici intelligenti, puntiamo al costruire una Dreame Home, un ecosistema in cui la nostra tecnologia e innovazione all’avanguardia lavorano in modo integrato per migliorare la vita quotidiana. Vogliamo rendere ogni momento domestico ancora più facile e senza stress”, ha spiegato Sean Chen, Managing Director di Dreame WEU.