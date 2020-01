Dritto e rovescio di Del Debbio torna stasera su Rete 4: ospite Giorgia Meloni | 9 gennaio 2020

Dopo la pausa natalizia torna su Rete 4 Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, giovedì 9 gennaio 2020 su Retequattro.

Dritto e Rovescio su Rete 4: ospite Giorgia Meloni

Giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 21.25 torna “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

Dopo le festività natalizie, Del Debbio torna in onda con una nuova imperdibile puntata del programma di approfondimento di Rete 4 con un ospite speciale. Si tratta di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia che il Times ha recentemente inserito nella lista delle 20 persone che possono cambiare il mondo. La Meloni sarà protagonista di un’intervista che verterà su temi di strettissimi attualità: a cominciare dalle tensioni internazionali tra Usa e Iran, l’emergenza rifiuti a Roma, le elezioni regionali, ma anche le tasse, la prescrizione e la vicenda autostrade.

Non solo, durante la puntata si discuterà anche della bufera che si è scatenata nel Movimento 5 Stelle. Per l’occasione ci sarà anche Gianluigi Paragone che commenterà in diretta la sua espulsione dal partito e i provvedimenti che verranno presi verso i 40 parlamentari grillini morosi.

Dritto e Rovescio, ospiti di giovedì 9 gennaio 2020

Paolo Del Debbio durante la puntata di giovedì 9 gennaio 2020, si occuperà anche di cronaca parlando dei recenti omicidi stradali che hanno visto morire nel corso delle ultime settimane un altissimo numero di persone. A causarne la morte la guida in stato di ebbrezza e l’assunzione di droga. A discuterne in studio Daniela Santanchè di Fratelli di Italia, Maurizio Belpietro direttore de “La Verità” e “Panorama”.

Infine ospiti della puntata anche i senatori Massimiliano Romeo della Lega e Licia Ronzulli di Forza Italia, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci del Pd, i giornalisti Sara Mancuso e Giuseppe Cruciani.

