Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio, ospiti di stasera, giovedì 13 febbraio 2020: l’intervista a Matteo Renzi

Giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

La puntata comincia con l’intervista di Paolo Del Debbio a Matteo Renzi. Il leader del Partito Italia Viva commenta alcuni dei temi di maggiore attualità: a cominciare dalla situazione del Governo messo alla prova in questo periodo dalla questione “prescrizione”.

Non solo, durante la puntata ampio spazio al Coronavirus, il virus cinese che sta facendo preoccupare la Cina e il resto del mondo. La propagazione del virus sta incrinando i rapporto internazionali con la Cina, compreso il rapporto Italia-Cina. A parlarne è propri Song Xuefeng, il console cinese a Milano che parla della delicatissima situazione.

Spazio poi a Giovanni Rezza, Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ISS, che cercherà di rispondere ad una serie di domande: a partire da come avviene il contagio passando per la diffusione fino a come è possibile contenerlo. Ospiti del talk: Alessandro Morelli della Lega, Alessia Rotta del Pd, Maurizio Belpietro e Alessandro Meluzzi.

La puntata di giovedì 13 febbraio 2020 di Dritto e Rovescio sarà dedicata anche al tema dell’immigrazione. In questi giorni il Ministro Luciana Lamorgese ha annunciato l’arrivo di alcuni importantissimi cambiamenti riguardo i decreti sicurezza in vigore e le telecamere del programma hanno deciso di raccontare cosa succede su quelle navi che trasportano centinaia di anime alla ricerca di un porto sicuro. A discuterne in studio: Vittorio Feltri, il senatore Massimo Mallegni di Fratelli D’Italia, il deputato Gennaro Migliore di Italia Viva e Vauro Senesi.

Infine spazio a Sanremo 2020, il Festival dei record che si è concluso da pochissimi gironi con la vittoria di Diodato. A parlare della kermesse un parterre di illustri personaggi: Shalpy, Vladimir Luxuria, Alba Parietti, Mario Adinolfi e Luigi Amicone.

