Dritto e Rovescio stasera su Rete 4, gli ospiti e i temi di giovedì 18 giugno 2020

Nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio“, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro con una nuovissima puntata. Curiosi di scoprire quali saranno gli ospiti e i temi al centro della puntata in onda questa sera, giovedì 18 giugno 2020?

Dritto e Rovescio diretta: intervista a Alessandro Di Battista

Giovedì 18 giugno 2020 alle ore 21.25 in prima serata su Rete 4 va in onda una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. In apertura di puntata il giornalista incontra Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle per un’intervista che si preannuncia imperdibile.

Di Battista, infatti, negli ultimi giorni è stato al centro dei dibattito politico per una serie di affermazioni e polemiche legate al M5S. In particolare durante l’intervista ci si soffermerà su uno dei temi politici più caldi del momento: ossia gli Stati Generali e il futuro dell’economia del nostro Paese dopo il lockdown per via dell’emergenza Coronavirus. Non solo, Di Battista parlerà anche di una sua possibile candidatura e dello scandalo dei finanziamenti da 3,5 milioni di euro che il governo venezuelano avrebbe dato nel 2010 al Movimento 5 Stelle.

Dritto e Rovescio su Rete 4: le anticipazioni di giovedì 18 giugno

Non solo l’intervista di Alessandro Di Battista nella puntata di giovedì 18 giugno 2020 di Dritto e Rovescio. Durante la puntata, infatti, Paolo Del Debbio affronterà anche altri temi di strettissima attualità come la crisi economica causata dal lockdown e dal Coronavirus.

Spazio anche alle difficoltà economiche per tantissime aziende e per milioni di italiani, i ritardi nelle erogazioni delle casse integrazione, ma anche i mancati bonus e sussidi promessi dal Governo e in parte non ancora ricevuti. Infine si parlerà anche di attualità con i nuovi casi di Coronavirus scoppiati a Roma in un palazzo occupato nella zona della Garbatella.

Questo e tanto altro nell’appuntamento di Dritto e Rovescio in onda il stasera su Retequattro.

