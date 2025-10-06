lunedì, 6 Ottobre , 25
drivalia,-pasquale-piccolino-nuovo-country-manager-italia
Drivalia, Pasquale Piccolino nuovo Country Manager Italia

Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 7 ott. (askanews) – Pasquale Piccolino è il nuovo Country Manager per l’Italia di Drivalia, la società di noleggio e mobilità del gruppo CA Auto Bank. A diretto riporto del Ceo di Drivalia, Roberto Sportiello, Piccolino guiderà lo sviluppo e il consolidamento delle strategie aziendali sul mercato nazionale. Succede a Claudio Catania, che lascia l’azienda per perseguire altri interessi professionali.

La nomina di Piccolino, manager di comprovata esperienza e con una profonda conoscenza del settore della mobilità internazionale, si inserisce nel percorso di crescita della società.

