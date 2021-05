Droga, blitz a Tor Bella Monaca: 21 arresti

ROMA – Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto di 21 persone, tra cui due donne e la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla P.G. di altri 14 soggetti (due donne), tutti ritenuti responsabili di associazione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina nel quartiere di Tor Bella Monaca.

L’ennesima indagine volta a contrastare le piazze di spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca, questa volta quella di via Camassei, eseguita dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, ha fatto luce su una vera e propria organizzazione criminale, con a capo un’unica famiglia del posto, gerarchicamente strutturata. Nel corso delle indagini è stata accertata la loro efficienza nel mantenere inalterata la sua operatività nonostante i ripetuti arresti e sequestri di sostanze stupefacenti operati in flagranza.

I vertici del sodalizio hanno adottato puntualmente mirati accorgimenti finalizzati a rendere l’associazione impermeabile alle attività investigative, utilizzando utenze telefoniche fittizie sostituite ad ogni arresto. Inoltre, al fine di garantire la lealtà degli appartenenti, i vertici dell’associazione fornivano contributi economici per la difesa legale ed il sostentamento al detenuto ed ai familiari, creando di fatto un “ammortizzatore sociale”. I profitti derivanti dallo spaccio, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, si aggiravano su oltre 220 mila euro settimanali, con picchi nel week-end.

LEGGI ANCHE: Roma, spaccio da 600mila euro e metodo mafioso: blitz a Tor Bella Monaca, 51 arresti

PREFETTO: “NESSUNA TREGUA AL CRIMINE ORGANIZZATO”

“A soli pochi giorni dalla precedente, ancora una brillante operazione dei Carabinieri di Roma a Tor Bella Monaca, che annichilisce le organizzazioni criminali dedite al traffico di droghe in quel territorio. Un infinito ringraziamento ed una immensa soddisfazione per l’impegno instancabile e per gli importanti risultati conseguiti: 21 le persone arrestate e altre 14 indagate che, secondo quanto accertato, gestivano un volume di affari da 220mila euro a settimana. Prosegue senza sosta l’impegno di tutte le forze dell’ordine sul territorio della Capitale per garantire sicurezza e legalità”. Così in una nota il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, commentando l’operazione dei Carabinieri di questa mattina all’alba. “Le Istituzioni – prosegue – sono sempre al fianco della comunità: anche in un momento così delicato per il nostro Paese, non può esservi tregua nella lotta al crimine organizzato”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Droga, blitz a Tor Bella Monaca: 21 arresti proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento