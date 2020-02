Droga dello stupro in penisola sorrentina, 16 a processo

L’inchiesta nata dopo la violenza sessuale denunciata da una turista

Secondo l’accusa il giro era stato organizzato nei minimi dettagli, aveva base operativa a Castellammare di Stabia, ma “filiali» anche a Torre Annunziata e a Sorrento. Sedici persone sono state rinviate a giudizio, per una vicenda legata allo smercio di sostanze stupefacenti, tra cui anche la cosiddetta “droga dello stupro». L’inchiesta è nata in seguito alla denuncia di una turista, violentata in un locale della penisola sorrentina. Ed è proprio nell’universo del by-night, che avrebbe agito il gruppo, fornendo ai clienti le sostanze stupefacenti richieste. Quattordici dei sedici imputati sono orientati a scegliere il rito abbreviato o il patteggiamento,

