Drone Nordcorea ha sorvolato no-fly zone presidenza Corea del sud

Il 26 dicembre scorso, nessun pericolo per la sicurezza

Roma, 5 gen. (askanews) – Un drone nordcoreano è entrato brevemente nella no-fly zone di 3,7 chilometri che è in vigore a Seoul intorno all’ufficio del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol il mese scorso. Lo ha confermato soltanto oggi un funzionario militare, smentendo l’annuncio delle autorità di Difesa secondo cui non si era verificato alcun incidente del genere, scrive l’agenzia Yonhap.

Il drone era tra i cinque veicoli aerei senza pilota che Pyongyang ha inviato oltre la linea di demarcazione militare che separa le due Coree il 26 dicembre. “È volato brevemente nel bordo settentrionale della zona, ma non si è avvicinato alle principali strutture di sicurezza”, ha detto il funzionario all’agenzia di stampa Yonhap in condizione di anonimato, riferendosi all’area di sicurezza chiamata “P-73”.

“Data la distanza, l’altitudine e le capacità del nemico, crediamo che non fosse in grado di scattare foto in quel momento”, ha detto un altro funzionario sottolineando che non ci sono stati problemi di sicurezza.

