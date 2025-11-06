giovedì, 6 Novembre , 25

Droni avvistati all’aeroporto svedese di Goteborg: “Traffico sospeso e voli deviati verso altri scali”

(Adnkronos) – Le autorità svedesi hanno sospeso il traffico aereo all’aeroporto di Landvetter nella città costiera occidentale di Goteborg, a causa della presenza di droni nello spazio aereo. L’amministrazione dell’aviazione civile ha riferito che i velivoli senza pilota sono stati avvistati intorno alle 18 e che, per motivi di sicurezza, tutti i voli sono stati immediatamente deviati verso altri aeroporti svedesi. 

“Non sappiamo ancora quanti voli saranno interessati durante la notte”, ha dichiarato all’emittente Svt Bjorn Stavas, portavoce dell’agenzia. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere testimonianze e “determinare le ragioni della presenza dei droni” nelle vicinanze dello scalo, ha spiegato il portavoce Johan Hakansson. 

