Droni Russia in Polonia, Mattarella: rischiamo conflitto incontrollato

Droni Russia in Polonia, Mattarella: rischiamo conflitto incontrollato

Droni Russia in Polonia, Mattarella: rischiamo conflitto incontrollato
Redazione-web
Di Redazione-web

“Quanto avvenuto è gravissimo, contiamo su Ue e Onu”

Lubiana, 10 set. (askanews) – Mentre si accentuano “le dichiarazioni minacciose del Cremlino verso i paesi europei noi contiamo molto su quanto può fare l’Ue e Onu, restituendo il peso che le Nazioni Unite hanno avuto in altri momenti perché vi sia un freno: il rischio estremamente alto è che si scivoli in un conflitto di dimensioni incontrollate”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell’incontro a Lubiana con la presidente slovena Natasa Pirc Musar.”Quanto avvenuto in Polonia è gravissimo – ha osservato il capo dello Stato -, la Nato lo interpreta come un’aggressione, ricordo che non è la prima volta che avviene in paesi confinanti con la Russia, aggiungo che provoca uguale preoccupazione quanto avvenuto in Qatar”.Mattarella ricorda che anche all’epoca della prima guerra mondiale “nessuno voleva far scoppiare” un conflitto di quelle dimensioni ma “l’imprudenza dei comportamenti provoca conseguenze non scientemente volute, e questa è una gravissima responsabilità”.

