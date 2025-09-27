sabato, 27 Settembre , 25

Albania, trovato morto imprenditore italiano: ucciso a colpi di pistola

(Adnkronos) - Nella mattina di oggi il consolato...

Roma, giallo al porto di Civitavecchia: chef di bordo trovato morto in mare

(Adnkronos) - Il corpo di un uomo è...

Lutto per Emma Marrone, è morto nonno Leandro: “Salutami papà”

(Adnkronos) - Lutto per Emma Marrone. La cantante...

Sardegna: minori, aumenta il rischio povertà ed esclusione

(Adnkronos) - I minori in Sardegna non sono...
droni-“ufo”-sulla-piu-grande-base-militare-della-danimarca.-la-russia-accusa…-la-propaganda-europea
Droni “ufo” sulla più grande base militare della Danimarca. La Russia accusa… la propaganda europea

Droni “ufo” sulla più grande base militare della Danimarca. La Russia accusa… la propaganda europea

UncategorizedDroni “ufo” sulla più grande base militare della Danimarca. La Russia accusa… la propaganda europea
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – La Danimarca si risveglia con un déjà vu sempre più inquietante: nuovi droni non identificati avvistati come ufo nella notte, dopo quelli comparsi nei giorni scorsi sugli aeroporti di Copenhagen e Aalborg. Questa volta, raccontano i militari danesi, gli oggetti hanno sorvolato basi delle forze armate, tra cui Karup – la più grande del Paese – e Skrydstrup, quartier generale dell’aeronautica. Se confermato, significherebbe violazione dello spazio aereo e dei trattati internazionali.

Quanti fossero, nessuno lo sa con certezza. La polizia parla di uno o due droni sopra Karup, le forze armate di movimenti su Skrydstrup. Il dito, ovviamente, è puntato verso Mosca. La Russia, nelle ultime settimane, ci ha preso gusto: sconfina con aerei e droni nello spazio aereo di mezzo continente, e Kaliningrad dista appena 500 chilometri dalle coste danesi.

Il problema, però, non si ferma a Copenaghen. Nella notte anche la Germania del Nord, Schleswig-Holstein, terra di confine con la Danimarca, ha registrato intrusioni. La ministra dell’Interno tedesca, Sabine Sütterlin-Waack, parla di sospetto spionaggio e annuncia indagini, rafforzamento della difesa e consultazioni con Berlino e Bundeswehr.

Mosca, dal canto suo, reagisce come da copione: accusa Bruxelles di “isteria”, minimizza il problema e bolla i piani europei per il cosiddetto “muro dei droni” come propaganda per alzare la spesa militare a scapito del welfare. Insomma, la solita linea: non siamo stati noi, ma se reagite è colpa vostra.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.