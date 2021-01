AGI – Meta di vacanza a Capodanno, oasi nel deserto per i turisti in fuga dalle rigide chiusure anti-Covid nel resto del mondo: Dubai, dopo aver resistito alle restrizioni che avrebbero messo a dura prova la sua economia, registra ora però una impennata di casi di coronavirus. Le autorità avevano imposto l’uso delle mascherine all’aperto, ma in città ha prevalso un senso di normalità. Gruppi musicali, ballerini e dj hanno continuato a esibirsi in bar e club.

Gli Emirati Arabi hanno visto crescere la loro economia e le prenotazioni negli hotel a dicembre sono aumentate di oltre il 70%,

L’articolo Dubai paga il conto di un capodanno sfrenato. Contagi alle stelle proviene da Notiziedi.

