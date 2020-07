“Ci troviamo in una situazione del tutto inedita. Non siamo stati con le mani in mano, ma abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia. È una bellissima sfida”. Lo dice all’ITALPRESS Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator Viaggi dell’Elefante.

