AGI – Lui ha 12 anni, lei, la cugina, 7. I due sono saliti su una Range Rover, a New York, e hanno provato ad andare in auto fino in Florida. L’obiettivo era percorrere più di 1.700 chilometri e dare vita a una sfida sui social. Ma la loro fuga ha scatenato il panico nelle famiglie e una frenetica caccia al Suv per tutte le strade attorno a New York e lungo la costa.

Quando la polizia, anche con l’aiuto delle telecamere piazzate lungo la strada, li ha fermati in New Jersey, all’altezza del confine con il Delaware,

L'articolo Due bambini hanno rubato un suv per una sfida sui social proviene da Notiziedi.

