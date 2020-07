Due barconi con 140 migranti in difficoltà nel Mediterraneo, “stiamo morendo”

AGI – Due barconi con a bordo in tutto 140 migranti sono in difficoltà nel Mediterraneo: a renderlo noto è Alarm Phone. Particolarmente grave la situazione di una barca con il motore in avaria in zona Sar maltese con a bordo 95 migranti che sta imbarcando acqua. “La situazione a bordo è critica, dicono di non poter rimuovere l’acqua dalla barca perché è sovraffollata. Urlano: ‘stiamo morendo!’”, ha denunciato in un tweet l’organizzazione sottolineando che “autorità maltesi e italiane sono informate ma non rispondono”. “Il mercantile Maridive230 è a circa 20 miglia dalla barca e potrebbe ricevere ordine di soccorrere ma le forze armate maltesi non rispondono alle nostre chiamate”,

