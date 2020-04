Due big europee pensano a Simone Inzaghi: la mossa di Lotito per blindare l’allenatore

In casa ​​Lazio nessuno avrebbe immaginato quello che sarebbe riuscito a fare Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste. Da tecnico della Primavera era subentrato all’esonerato Stefano Pioli quattro anni fa con il ruolo di traghettatore in attesa della nomina del nuovo allenatore. Che sarebbe dovuto essere, anzi era, Marcelo Bielsa. Tutto fatto con El Loco, fino all’inatteso voltafaccia che sembrava aver messo la Lazio quasi in mezzo ad una strada: richiamato in fretta e furia Simone… continua a leggere sul sito di riferimento