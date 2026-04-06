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Due casi di meningite a Pescara: morta una donna, grave un 15enne di Chieti
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Due casi di meningite a Pescara: morta una donna, grave un 15enne di Chieti

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(Adnkronos) – Una donna di 51 anni è morta sabato scorso all’ospedale di Pescara per una forma particolarmente aggressiva e rara di meningite. La signora era stata accompagnata in ospedale dopo la comparsa dei primi disturbi, ma le sue condizioni si sono rivelate da subito estremamente critiche. Nonostante gli accertamenti e i tentativi dei sanitari, il quadro clinico è precipitato rapidamente fino al decesso. La Asl di Pescara ha quindi attivato le procedure previste, individuando le persone entrate in contatto stretto con la paziente e sottoponendole a profilassi. 

E nel nosocomio di Pescara resta ricoverato, in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione pediatrica, un ragazzo di 15 anni residente a Chieti, colpito da meningite meningococcica, l’unica forma trasmissibile per via aerea. Secondo quanto riferito dai medici, il giovane starebbe reagendo positivamente alle terapie farmacologiche più avanzate, ma la prognosi resta riservata. 

L’adolescente era stato accompagnato nella notte tra giovedì e venerdì al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti con sintomi severi, tra cui febbre alta, forte mal di testa, malessere generale e alterazione dello stato di coscienza. La diagnosi è stata formulata in tempi rapidi, consentendo l’immediato avvio delle cure e il successivo trasferimento nel centro di riferimento regionale per la pediatria. Anche in questo caso, la Asl ha attivato tutte le procedure previste: ricostruiti gli spostamenti del giovane, sono stati sottoposti a profilassi antibiotica familiari, amici e tutte le persone entrate in contatto stretto con lui. Lo studente frequenta l’istituto tecnico Savoia di Chieti e una palestra di Pescara: entrambe le realtà sono state informate, con sanificazione degli ambienti sportivi e monitoraggio sanitario per studenti, insegnanti e frequentatori della struttura sportiva. 

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