Due dipendenti dell’ambasciata di Israele uccisi a Washington. Trump: è antisemitismo

Roma, 22 mag. (askanews) – Due dipendenti dell’Ambasciata israeliana a Washington sono stati colpiti e uccisi fuori da un evento al Capital Jewish Museum della capitale Usa, durante un evento ospitato dal Comitato ebraico americano si svolgeva all’interno. Lo scrive il New York Times. “Due membri del personale dell’ambasciata israeliana sono stati uccisi senza senso stasera vicino al Museo ebraico di Washington DC”, ha scritto Kristi Noem, il segretario della sicurezza interna, sui social media. “Stiamo indagando attivamente e lavorando per ottenere più informazioni da condividere. Per favore pregate per le famiglie delle vittime”.

Il sindaco di Washington, Muriel Bowser, ha detto che la sparatoria ha avuto luogo poco dopo le 21 locali. “Voglio essere chiara – ha detto in una conferenza stampa – che non tollereremo questa violenza o questo odio nella nostra città. Non tollereremo alcun atto di terrorismo e staremo insieme come comunità nei prossimi giorni e settimane” contro l’antisemitismo.

La polizia ritiene che un singolo sospettato sia stato responsabile della sparatoria ed è stato visto camminare davanti al museo prima della sparatoria. Poi è entrato nel museo dopo la sparatoria ed è stato trattenuto dagli agenti di sicurezza. “Palestina libera, libera”, ha detto il sospetto mentre era in custodia, secondo Pamela A. Smith, il capo del dipartimento di polizia metropolitana. Il sospettato è stato identificato come Elias Rodriguez, 30 anni, di Chicago.

Il procuratore generale Pam Bondi ha pubblicato sui social media che era “sulla scena dell’orribile sparatoria fuori da Washington, D.C. Capital Jewish Museum”, insieme all’avvocato statunitense ad interim per Washington, Jeanine Pirro. “Preghiamo per le vittime di questa violenza mentre lavoriamo per saperne di più”, ha scritto Bondi.

Tal Naim Cohen, portavoce dell’ambasciata israeliana, ha scritto sui social media che i due membri dello staff sono stati freddati “a distanza ravvicinata”. Il presidente Usa Donald Trump ha definito “chiaramente basati sull’antisemitismo” le uccisioni di due dipendente dell’Ambasciata israeliana a Washington. “Questi orribili omicidi a Washington D.C., chiaramente basati sull’antisemitismo, devono cessare ORA!”, ha scritto Trump sul suo social network Truth. “L’odio e il radicalismo – ha proseguito – non hanno posto negli Stati uniti. Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime. È così triste che possano accadere cose simili! Dio vi benedica tutti!”