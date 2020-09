AGI – Si riduce di 48 ore il tempo a disposizione dei consolati per inviare a Roma, all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, le schede elettorali degli italiani all’estero che hanno deciso di votare per il referendum.

La legge stabilisce che gli italiani all’estero avrebbero dovuto mandare o consegnare le loro schede al consolato di riferimento entro il 10 settembre scorso. La legge, precedentemente in vigore, dava al consolato il termine delle ore 16, ora locale, del giovedì precedente la data delle elezioni per inviare a sua volta tutte le schede a Roma. La legge semplificazioni, così come approvata dal Parlamento e pubblicata il 14 settembre in Gazzetta Ufficiale,

L’articolo Due giorni in meno per le schede degli Italiani all’estero sul referendum proviene da Notiziedi.

