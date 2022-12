Due giovani italiani uccisi in Germania, si indaga sul movente

Eseguita autopsia su corpi vittime, arrestato un 52enne italiano

Roma, 23 dic. (askanews) – Si cerca di capire il movente dell’uccisione di due giovani italiani – Christian Zoda e Sandra Quarta – avvenuta ad Albstad, 85 chilometri a sud di Stoccarda, nel Land del Baden-Wuerttemberg, in Germania. Lo scrive il settimanale tedesco Der Stern.

Un uomo di 52 anni, Michele Q., anche lui italiano, avrebbe ucciso la ragazza italiana di 20 anni, sua nipote, e seppellito il corpo in giardino. Poi avrebbe sparato mercoledì nel pieno centro della città di 45mila abitanti a Christian, 23 anni. Il giovane è morto poche ore dopo all’ospedale.

Secondo una portavoce della polizia, l’uomo che ha sparato e che poi ha svelato agli inquirenti dove si trovavano i resti della ragazza – scomparsa da domenica e in possesso di nazionalità tedesca – è attualmente in arresto preventivo per sospetto omicidio e si avvale del diritto di non rispondere.

Su entrambi i corpi delle vittime è stata eseguita l’autopsia, per ora i risultati non sono stati resi noti.

