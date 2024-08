“Due mariti per un bebè” chiude la quattordicesima edizione di Teatrando al Quadriportico

DUE MARITI PER UN BEBÈ, è questo il titolo della divertentissima commedia scritta da R. Verde e M. Lanzuise e che andrà in scena domani 2 agosto ed in replica sabato 3 agosto, con inizio alle ore 21, a Teatrando al Quadriportico, come ultimo appuntamento della rassegna amatoriale, che si tiene all’interno del Quadriportico di Santa Maria delle Grazie a Salerno, organizzata dall’Associazione Planum Montis e dalla compagnia ” ‘E Sceppacentrella”.

E sarà proprio la compagnia padrona di casa ad offrire, come da tradizione, l’ultimo spettacolo al numeroso pubblico che anche in questa 14° edizione non ha fatto mai mancare il suo affetto.

In scena Giovanna Memoli e Ciro Marigliano che firmano anche la regia e poi Giuseppe Giardullo, Lucia Lamberti, Antonella Sica e Antonio Iaccio.

La storia ruota intorno a Pasquale Pellegrino, truffatore “telefonico” di vecchie signore in cerca dell’amore, che è costretto ad ospitare a casa sua il fratello Antonio con la moglie e la suocera dopo il fallimento dell’azienda di Antonio. Un giorno, a seguito della classica truffa del “pacco” alla stazione ferroviaria di Napoli, il commendatore De Pretis, il truffato, si presenta a casa di Pasquale chiedendo la restituzione dei soldi. Ma qui ha una folgorazione. Antonio è praticamente identico a suo figlio Giorgio il quale è sposato con Imma la figlia di un ricco industriale di Milano.

La ditta del commendatore De Pretis è sull’orlo del fallimento e l’unico modo per salvare tutto è la dote che il padre di Imma è pronto a versare a patto che la ragazza gli “regali” un nipotino.

Il problema è che Giorgio non ne’ vuole sapere.

Ed ecco che il De Pretis escogita un piano in virtù della incredibile somiglianza… propone ai fratelli uno scambio di persona: Antonio dovrà essere Giorgio così da avere la certezza di ottenere la gravidanza di Imma e di conseguenza salvare l’azienda. Il tutto si sviluppa tra gag ed equivoci con un finale a sorpresa.

Per assistere allo spettacolo l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

L’articolo “Due mariti per un bebè” chiude la quattordicesima edizione di Teatrando al Quadriportico proviene da Notizie dì.