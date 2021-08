Eduardo Celentano e Alfonso Panella, unici in Italia, partecipano al percorso di certificazione per la docenza presso l’ateneo americano

Sono due medici napoletani, unici in Italia, a partecipare al percorso di certificazione per l’insegnamento universitario alla Harvard University, il più antico ateneo statunitense.

Eduardo Celentano (responsabile dell’Unità di Aritmologia Interventistica dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, formatosi in Belgio e negli Usa) e Alfonso Panella (elettrofisiologo anche lui in servizio all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo), sono i ricercatori del settore cardiovascolare, esperti internazionali in aritmologia interventistica.

“Siamo fieri di essere italiani e di sostenere programmi scientifici e di alta specialità nel campo dell’aritmologia interventistica in Italia. Quest’ulteriore traguardo alla carriera – commenta Celentano, da poco insignito del prestigioso riconoscimento alla carriera di ‘Fellow dell’American College of Cardiology’ – dev’essere un invito ai valenti giovani italiani a non mollare, a non smettere di sognare e a essere resilienti nell’affermare le capacità nel proprio Paese. In bocca al lupo a tutti i giovani connazionali che, come noi, vogliono dare un contributo al miglioramento della sanità e della ricerca scientifica”.

L’articolo Due medici napoletani accedono all’iter per insegnare a Harvad proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento