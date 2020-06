Due morti negli scontri a Chicago

AGI – Due persone sono rimaste uccise durante i disordini a Cicero, periferia ovest di Chicago, scoppiati nell’ambito delle proteste per la morte dell’afroamericano George Floyd. Lo ha reso noto la polizia locale, come riporta il Chiacago Tribune, riferendo anche di 60 arresti. I disordini sono iniziati dopo il saccheggio di diverse attività commerciali. Numerosi anche i feriti, secondo la polizia.

A Buffalo, nello stato di New York, un Suv ha travolto un gruppo di agenti delle forze dell’ordine in assetto antisommossa. Due poliziotti sono rimati feriti e l’imncidente è stato ripreso in un video che circola in rete.

