Due morti per la strage al mercatino, Germania sotto choc. L’attentatore è uno psichiatra: cosa sappiamo

ROMA – La Germania è sotto choc per l’attentato di ieri sera al mercatino di Natale di Magdeburgo, dove un uomo alla guida di una Bmw scura si è lanciato a folle velocità sulla folla e ha ucciso due persone, tra cui un bambino. I feriti sono quasi 70. Oggi arriveranno a Magdeburgo il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la ministra dell’Interno Nancy Faeser.

L’attentatore è Taleb Hussein Al Abdulmohsen, un medico arrivato in Germania nel 2006 con un permesso di soggiorno permanente dall’Arabia saudita. Nel 2016 gli sarebbe stato riconosciuto lo status di rifugiato. L’uomo, a quanto scrivono i media tedeschi, sarebbe uno specialista in psichiatra e psicoterapia: viveva a Bernburg e non era noto come islamista. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’uomo avrebbe agito da solo, come “lupo solitario”. L’auto usata per l’attentato sarebbe stata noleggiata poco prima. L’uomo avrebbe percorso 400 metri a folle velocità, procedendo a zig zag in mezzo al mercatino in direzione del municipio. In un video, poi, si vede l’auto rallentare e l’attentatore scendere e inginocchiarsi.

A quanto si sta ricostruendo in queste ore, Taleb Al Abdulmohsen si sentiva perseguitato e incolpava i tedeschi. Su X, in alcuni video pubblicati ore prima dell’attacco, l’uomo sosteneva che le autorità tedesche avessero aperto la sua posta e rubato oggetti, tra cui una chiavetta usb. “Considero i tedeschi, in quanto cittadini, responsabili della persecuzione che sto subendo”. Nei suoi social si trovano tweet a sostegno del partito anti-immigrazione tedesco AfD, ma anche commenti a sostegno di Elon Musk, di Tommy Robinson e del teorico cospirazionista Alex Jones.

Sulla biografia del suo account di X (dove come foto di copertina c’è un fucile mitra) si legge: “Opposizione militare saudita. La Germania insegue le richiedenti asilo saudite, dentro e fuori Il Paese, per distruggere le loro vite. La Germania vuole islamizzare l’Europa”. Il profilo X (che ha un collegamento con il sito wearesaudis.net) appare alquanto delirante. Ma com’è possibile che nessuno se ne fosse accorto? Il medico era integrato, conduceva una vita all’apparenza normale. Come mai si è radicalizzato? Da quanto tempo? Nessuno dei suoi conoscenti aveva notato questi contenuti alquanto inquietanti?

