AGI – Daredevil-selfie: scattare selfie in situazioni sempre più estreme. Incoscienti protagonisti, questa volta, due sedicenni che si erano adagiati sui binari della ferrovia di Ragusa per scattarsi una foto poco prima del passaggio di un treno. Sono stati bloccati dai carabinieri, giunti sul posto dopo una chiamata al 112. Affidati ai genitori, i due adolescenti sono stati sanzionati per avere sostato in luogo vietato.

L’articolo Due ragazzi che si facevano un selfie sui binari del treno sono stati denunciati proviene da Notiziedi.

