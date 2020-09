Due ragazzi sono stati uccisi durante una festa a Rochester, nello stato di New York

AGI – Almeno 16 persone sono coinvolte in una sparatoria a Rochester, una zona residenziale nello Stati di New York. Qualcuno ha aperto il fuoco su un centinaio di persone che partecipava a una festa in un giardino. Due le vittime: un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 22. Almeno 14 le persone ferite

