Due ragazzine in fuga da una settimana: paura in Brianza per Vittoria e Madleine

MILANO – Capelli lunghi e occhi chiari, una porta con sé una piccola borsetta verde, l’altra una sciarpa bianca. Sono uscite di casa lunedì mattina per andare a scuola e, ormai da più di una settimana, Vittoria e Madleine, rispettivamente 14 e 15 anni, hanno fatto perdere le loro tracce. Nelle loro famiglie, ogni giorno che passa, cresce la preoccupazione. Non sono tornate da loro lunedì scorso, 13 gennaio, Vittoria Bergamaschi e Madleine Colombo, scomparse da Agrate Brianza in provincia di Monza e Brianza. L’allarme è stato lanciato dall’associazione Penelope Lombardia che si occupa di aiutare nella ricerca le famiglie delle persone scomparse, anche attraverso i propri canali social.

Chi sta seguendo la loro scomparsa ritiene che si sa che si tratti di un allontanamento volontario e non vi siano al momento profilo di reato: lunedì 13 gennaio, invece di entrare a scuola, si sarebbero infatti allontanate insieme, forse dirette a Milano, e da 8 giorni non si hanno più notizie di loro.

Vittoria e Madleine frequentano un istituto superiore di Monza: abitano una a Vaprio d’Adda, ma spesso sta a Cavenago con i nonni, l’altra ad Agrate Brianza, dove lunedì scorso sono state viste per l’ultima volta, prima di far perdere le loro tracce. Niente cellulari, niente telefonate. In seguito alla denuncia di scomparsa, come da procedura, è stata attivato l’iter di segnalazione e ricerca.

LA LORO DESCRIZIONE

Ecco cosa riferisce l’appello utile al ritrovamento: Madleine Colombo, 15 anni, occhi grigi, è alta un metro e sessantacinque per 50 chili di peso. Al momento della scomparsa aveva i capelli castani. Indossava dei jeans neri, giubbotto tipo bomber nero, scarpe bianche e potrebbe avere una borsa piccola verde scuro. Vittoria Bergamaschi ha invece 14 anni, occhi azzurri, è alta un metro e cinquantotto per 56 chili. Al momento della scomparsa aveva i capelli biondi. Indossava dei leggings neri, giubbotto di pelle nero, sciarpa bianca e scarpe Nike bianche. “Chiunque dovesse vederle- concludono gli appelli- può contattare le forze dell’ordine al 112 o l’Associazione Penelope Lombardi al 380.7814931”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it