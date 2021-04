Due sciatori travolti da una valanga in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE – Non c’è stato scampo per due sciatori, travolti questa mattina sui monti del Friuli Venezia Giulia da una valanga. Un terzo escursionista, sfiorato dalla massa nevosa, è riuscito subito a dare l’allarme. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 11.30 circa; squadre dei Vigili del fuoco del comando di Udine, anche con personale specializzato per la ricerca di persone disperse sotto valanghe, sono intervenute sul Monte Jof Fuart nel comune di Malborghetto (Udine), nella gola Nord Est a quota 2mila metri, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Cnsas, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Le salme dei due sciatori sono state recuperate e portate al campo base attorno alle 13, successivamente gli operatori sono tornati sul posto per riportare a valle anche il terzo sciatore, rimasto illeso. Nelle operazioni di ricerca sono stati impiegati tre elicotteri: l’elisoccorso regionale, quello della protezione civile e il Suem di Pieve di Cadore oltre a diverse unità cinofile da valanga.

