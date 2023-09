Due sparatorie a Rotterdam, la polizia olandese: ci sono morti. Arrestato un uomo

Coinvolto un ospedale universitario e un’abitazione

Roma, 28 set. (askanews) – Ci sono dei morti in due sparatorie che hanno coinvolto un ospedale universitario e un’abitazione nella città portuale olandese di Rotterdam. Lo ha annunciato la polizia dei Paesi Bassi, che non ha chiarito immediatamente il numero delle vittime.

La polizia di Rotterdam su X, l’ex Twitter, ha spiegato che si sta cercando di mettere al corrente i familiari delle vittime prima di rilasciare ulteriori dettagli. Un sospetto è stato arrestato dopo le sparatorie al Centro medico Erasmus e in un vicino appartamento.

Le autorità locali hanno dichiarato che in entrambi i luoghi della sparatoria è scoppiato un incendio. La polizia ha spiegato che un uomo in divisa militare e armato di pistola ha aperto il fuoco in un’aula dell’ospedale universitario. Ha anche riferito di una sparatoria in un’abitazione vicina.

Le forze dell’ordine hanno dichiarato di aver arrestato un uomo di 32 anni sull’eliporto dell’ospedale e di stare indagando sul suo possibile coinvolgimento in entrambe le sparatorie.