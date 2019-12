Categoria: Dolci

Ingredienti per 8 duffin

Farina 00 100 g

Farina integrale 40 g

Zucchero di canna 60 g

Zucchero 40 g

Yogurt bianco naturale 130 g

Burro 70 g

Uova 55 g (circa 1 medio)

Lievito in polvere per dolci 4 g

Baccello di vaniglia 0.5

Sale fino 1 pizzico

per farcire

Confettura di fragole 100 g

Per guarnire

Zucchero 100 g

Burro 40 g

Cannella in polvere q.b.

Preparazione

Duffin, passo 1

Per realizzare i duffin per prima cosa fate sciogliere il burro in un pentolino e dedicatevi alla preparazione dell’impasto: mettete l’uovo in una ciotola e aggiungete lo zucchero semolato e quello di canna (1), poi unite il sale (2) e i semini della bacca di vaniglia (3) e lavorate il composto con le fruste elettriche.

Duffin, passo 2

A questo punto versate il burro fuso intiepidito (4) e lo yogurt (5) e mescolate per qualche secondo con le fruste per amalgamare il tutto (6).

Duffin, passo 3

Aggiungete la farina 00, la farina integrale (7) e il lievito (8) e lavorate nuovamente con le fruste per incorporare le polveri e ottenere un impasto omogeneo (9).

Duffin, passo 4

Ora prendete una teglia da muffin, foderatela con 8 pirottini di carta e riempite ciascuno per metà con l’impasto ottenuto (10). Aggiungete un cucchiaino di confettura (11) e coprite con l’impasto rimanente (12).

Duffin, passo 5

Una volta pronti (13), cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Quando saranno cotti, sfornate e lasciate raffreddare (14). Nel frattempo fate sciogliere il burro per la guarnizione e, una volta che i duffin si saranno raffreddati, spennellateli con il burro fuso (15).

Duffin, passo 6

Passate i duffin nello zucchero semolato per ricoprirli interamente (16), poi spolverizzateli con della cannella in polvere (17): i vostri duffin sono pronti per essere gustati (18)!

Conservazione

I duffin si possono conservare a temperatura ambiente per massimo 2 giorni. Si possono congelare dopo averli cotti e fatti raffreddare completamente.

Consiglio

Se desiderate potete sostituire la confettura con della crema di nocciole o una crema pasticcera al cioccolato!

