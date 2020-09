Duplice omicidio a Lecce, uccisi l’arbitro di serie C Daniele De Santis e la fidanzata

AGI – Daniele De Santis, 33 anni, arbitro di calcio di serie C, e la sua fidanzata, Eleonora Manta, 29 anni, sono le vittime del grave grave fatto di sangue avvenuto nella prima serata di oggi a Lecce. I corpi senza vita dei due sono stati trovati dai carabinieri e dai soccorritori del 118 in un appartamento di Via Montello, a pochi passi dalla stazione ferroviaria del capoluogo salentino.

Si tratta di un duplice omicidio per il quale gli investigatori sono alla ricerca di una persona che sarebbe stata notata allontanarsi dall’edificio. Un altro particolare emerso è che il delitto potrebbe essere il tragico epilogo di una lite finita nel sangue per motivi,

