Duplice omicidio a Malta, arrestato 25enne

La polizia maltese ha arrestato un albanese con precedenti penali in relazione al duplice omicidio di una coppia gay avvenuto la scorsa settimana a Sliema. L’arresto di Daniel Muka, 25 anni, considerato dalla polizia locale come un criminale molto pericoloso, è avvenuto dopo un’intensa perquisizione condotta questo pomeriggio in una residenza privata a Floriana, a pochi metri dal quartier generale della polizia. Gli agenti hanno sparato diversi colpi di avvertimento prima di entrare nella residenza e all’interno hanno trovato l’albanese che alcuni anni fa era stato coinvolto in una rapina in una gioielleria.

La polizia maltese aveva arrestato almeno un altra persona,

