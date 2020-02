Il delitto nella sala slot di Via Miano. Il cognato del ras Bosti era stato indicato come killer dall’ex boss dei capitoni Antonio Lo Russo, in primo grado aveva rimediato il carcere a vita

L’esito del processo di Appello per il duplice omicidio Scognamiglio–Paolillo (avvenuto in una sala slot di Via Miano, nel 2011) fa registrare un colpo di scena. Assolto Luciano Pompeo (cognato del ras Ettore Bosti, di Nunzio) per non aver commesso il fatto. L’uomo, in primo grado, aveva rimediato la condanna all’ergastolo. Molto, nella decisione dei giudici, hanno pesato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Sono state ritenute rilevanti quelle di Raffaele Liberti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Duplice omicidio, cancellato l’ergastolo a Luciano Pompeo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento