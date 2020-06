Durante il Covid si è fatta sentire la pressione della criminalità sul 10% delle imprese del terziario: inoltre 1 imprenditore su 5 è preoccupato per i fenomeni criminali nel proprio quartiere. Questi, in sintesi, i principali risultati che emergono da un’indagine sull’infiltrazione della criminalità organizzata nelle imprese del commercio e della ristorazione durante e dopo il lockdown realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format research.

Nel dettaglio carenza di liquidità e calo dei consumi hanno rappresentato il principale ostacolo all’attività di impresa durante l’emergenza sanitaria mettendo in difficoltà il 60% delle imprese del commercio e della ristorazione; quasi il 30%,

L’articolo Durante l’epidemia un’azienda su 10 ha sentito la pressione dell’usura proviene da Notiziedi.

