Durex e Havas Milan trionfano ai Touchpoint AwardsStrategy 2020

È la campagna “Buon NON San Valentono” realizzata dall’agenzia Havas Milan per Durex (Reckitt Benckiser) a trionfare ai Touchpoint AwardsStrategy 2020, il riconoscimento promosso da Oltre La Media Group dedicato al brand positioning e alla costruzione delle più efficaci strategie di comunicazione. Il progetto è stato incoronato, il 26 di novembre, durante una diretta streaming trasmessa dagli studi milanesi di Fabbrica di Lampadine che ha visto sfilare i migliori progetti della comunicazione made in Italy. A presentare la serata il conduttore radiofonico Luca Viscardi e la comica e imitatrice Francesca Manzini. Il vincitore assoluto, insignito del Grand Award, il trofeo disegnato dal Maestro Ugo Nespolo,

