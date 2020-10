Duro attacco di Erdogan a Macron: “Ha bisogno di perizie psichiatriche”

AGI – Sale di nuovo la tensione tra Turchia e Francia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il suo omologo francese, Emmanuel Macron, avrebbe bisogno di “perizie psichiatriche” in seguito alle dichiarazioni del capo dell’Eliseo sul “separatismo” delle comunità islamiche radicali. “Cosa si può dire di un capo di Stato che tratta in questo modo milioni di membri di gruppi religiosi diversi: prima di tutto, fare perizie psichiatriche”, ha detto Erdogan in un discorso televisivo.

La proposta di Macron di difendere i valori secolari del suo Paese contro l’islam radicale ha fatto infuriare il governo turco,

