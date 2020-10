Per Adua, l’avvicinamento di Massimiliano nei confronti di Guenda sarebbe solo una mossa strategica per proseguire il gioco. Un confronto molto atteso tra Massimiliano Morra e Adua del Vesco in merito alle rivelazioni di quest’ultima sull’orientamento sessuale del concorrente. Pare infatti che la del Vesco abbia confessato a Matilde Brandi e Dayane Mello che Massimiliano è gay. Sarà vero? Il confronto fra i due è molto acceso. Ecco il Video Mediaset.

