Duro scontro sul Nove tra Italo Bocchino e Rula Jebreal. Lui la accusa di antisemitismo. La giornalista: “È ubriaco o pazzo?”

ROMA – Duro scontro televisivo tra Italo Bocchino e Rula Jebreal. I due giornalisti hanno discusso durante l’ultima puntata di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul Nove. Tema della serata l’intensificarsi delle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, la posizione europea e le ripercussioni sul quadro politico italiano.

Nel confronto, il direttore editoriale del Secolo d’Italia ha accusato Jebreal di “avere un profondo antisemitismo” e di non aver condannato, a detta sua, i fatti del 7 ottobre 2023 o l’operato di Hamas. Inoltre, “non ho sentito dire a voce alta che non può essere messa in discussione l’esistenza di Israele”.

“È il mio Stato, è il mio governo! Lei da italiano mette in discussione l’esistenza dell’Italia? È veramente assurdo”, ha risposto la giornalista e scrittrice palestinese nata ad Haifa e con passaporto israeliano. Riguardo la condanna su quanto accaduto il 7 ottobre, ha dichiarato: “L’ho fatto alla Cnn, l’ho fatto in Italia, l’ho fatto ovunque. Hamas ha compiuto crimini contro l’umanità e per questo vanno processati i suoi membri, non sterminati tutti quanti”.

Sulle accuse di antisemitismo, Jebreal ha sbottato: “Ma lei è pazzo, lei è ubriaco o è pazzo?”. E ha, poi, aggiunto: “Lei accusa me di antisemitismo, si vergogni. Si vergogni. Ho parte della famiglia fatta di ebrei scappati dalla Germania. Lei sta usando la questione dell’antisemitismo per delegittimare il lavoro sul genocidio. Lei è una vergogna umana“. Qui il video.

