D'Urso-Lucarelli, scontro epocale a Ballando: "Scostumata", "Non dici mai la verità"

Nuovo confronto, accesissimo, tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Dopo l’esibizione della conduttrice televisiva, in coppia con Pasquale La Rocca, la giurata l’ha ‘rimproverata’ di nascondersi dietro il suo ballerino. Un’accusa che Barbara D’Urso ha respinto. Ma è stato solo l’inizio di uno scontro epocale.  

“Trovo tutto molto divertente”, ha ripetuto più volte D’Urso senza guardare negli occhi la giurata. Atteggiamento che ha infastidito parecchio Lucarelli: “Perché vi lamentate del vostro percorso? Non vi sentite particolarmente valorizzati? Barbara sono qui, mi vedi?”, ha detto scuotendo la mano e cercando di attirare la sua attenzione. 

“Dato che sono una donna di spettacolo, ho visto che stava facendo un primo piano e stavo salutando gli amici a casa”, ha replicato D’Urso, ironicamente, guardando dritto nella telecamera, ignorando così l’attenzione richiesta da Selvaggia.  

Lucarelli ha poi messo benzina sul fuoco tirando in ballo contenuti pubblicati da Barbara sui social nel corso della settimana: “Tu dici che sei sottoposta a una demolizione psicologica lenta e logorante, e che questo programma è un purgatorio televisivo”. “Sei qui per giudicare o per parlare di cosa scrivo sui social? Ecco perché mi fai ridere”, ha replicato la conduttrice. 

Nessuna frenata. Anzi, ulteriore escalation fino a quando D’Urso ha perso la pazienza: “Se continui a interrompermi sei scostumata”. “Il pubblico si conquista con un po’ di verità e tu non ce la regali mai”, ha concluso Lucarelli mettendo fine al confronto. Almeno fino alla prossima settimana.  

