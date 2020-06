Dybala: “Rinnovo? Per ora non c’è nulla, dipende dalla Juventus”. Poi ricorda l’addio sfiorato un anno fa

“Rinnovo? Dipende dalla Juventus”. Parola di Paulo Dybala, che intervistato ai microfoni della CNN, scarica sul club bianconero le responsabilità sul prolungamento del contratto ricordando anche l’addio sfiorato appena un anno fa: “E’ stato più o meno l’anno scorso quando la Juve non voleva più contare su di me, non voleva che continuassi a giocare qui. E’ quando sono stato contattato e c’erano alcuni club interessati. Tra questi il Manchester United e il Tottenham. Penso che per un lungo… continua a leggere sul sito di riferimento